Diaporama Jim Bauer, candidat phénomène de The Voice : son père Axel Bauer lui avait déconseillé de participer

Jim Bauer, candidat phénomène de The Voice : son père Axel Bauer lui avait déconseillé de participer

Jim Bauer sauvé par Marc Lavoine dans les KO de "The Voice" - TF1

Exclusif - Zazie et Axel Bauer - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" au Palais des Congrès à Paris, qui sera diffusée le 2 janvier 2020 en prime time sur W9. Le 25 novembre 2019 . © Giancarlo Gorassini / Bestimage

Jim Bauer, Talent de Marc Lavoine dans "The Voice 2021" - Émission du 13 février 2021, TF1

Axel Bauer - Audrey Azoulay a fait Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres, Louis Chedid dans le salon du Ministère à Paris, le 25 Octobre 2016. © Dominique Jacovides/Bestimage

Jim Bauer sauvé par Marc Lavoine dans les KO de "The Voice" - TF1

Jim Bauer, Talent de Marc Lavoine dans "The Voice 2021" -TF1

10 / 13

Jim Bauer, candidat de "The Voice 2021" et fils d'Axel Bauer et Nathalie Cardone - Instagram