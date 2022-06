Diaporama : Jubilé d'Elizabeth 2022 : Charlotte sérieuse, elle recadre son frère George sur le balcon de Buckingham

30 / 36

La princesse Charlotte - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

4 June 2022. Prince William, The Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, accompanied by their children, will visit Cardiff Castle on Saturday, 4th June to meet performers and crew involved in the special Platinum Jubilee Celebration Concert taking place in the castle grounds later that afternoon.