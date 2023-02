Diaporama : Kate Middleton : Cette "grande cicatrice" dont elle refuse de dévoiler l'origine... William aussi en a une

1 / 19 Kate Middleton : Cette "grande cicatrice" dont elle refuse de dévoiler l'origine... William aussi en a une

2 / 19 Kate Middleton a une cicatrice secrète de plusieurs centimètres sur la tempe. Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à Coral Vita à Grand Bahama, qui a été le premier lauréat du prix Earthshot "Revive Our Oceans" en reconnaissance de leur travail révolutionnaire pour donner une nouvelle vie aux récifs coralliens mourants, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Le 26 mars 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 19 Lors de sa première mission officielle en solo en remplacement du prince Charles à Clarence House le 26 octobre 2011, la duchesse Catherine, avec son inhabituelle coiffure relevée, a laissé voir une longue cicatrice derrière sa tempe gauche. © Abaca

4 / 19 Son mari, le prince William, a également une cicatrice sur le front. Le prince William, prince de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 19 Aujourd'hui, Kate Middleton refuse d'en parler et cache sa cicatrice au mieux. Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à une réception organisée par le gouverneur général des Bahamas, Sir Cornelius Alvin Smith, au complexe Baha Mar sur l'île de New Providence aux Bahamas pour rencontrer des dirigeants communautaires et des habitants des nombreuses îles des Bahamas. , au septième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Nassau, le 25 mars 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

6 / 19 Ses représentants parlent seulement d'une "opération chirurgicale". Lors de sa première mission officielle en solo en remplacement du prince Charles à Clarence House le 26 octobre 2011, la duchesse Catherine, avec son inhabituelle coiffure relevée, a laissé voir une longue cicatrice derrière sa tempe gauche. © Abaca

7 / 19 En tout cas, cela ne l'empêche pas de briller en toutes circonstances ! Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, quittent les Bahamas depuis l'aéroport international Lynden Pindling. Ce départ marque la fin de leur tournée dans les Caraïbes, au nom de la reine pour célébrer son jubilé de platine. Le 26 mars 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

8 / 19 Les photos du profil gauche de la duchesse Catherine laissent voir sa cicatrice de près de huit centimètres... Lors de sa première mission officielle en solo en remplacement du prince Charles à Clarence House le 26 octobre 2011, la duchesse Catherine, avec son inhabituelle coiffure relevée, a laissé voir une longue cicatrice derrière sa tempe gauche. © Abaca

9 / 19 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, quittent les Bahamas depuis l'aéroport international Lynden Pindling. Ce départ marque la fin de leur tournée dans les Caraïbes, au nom de la reine pour célébrer son jubilé de platine. Le 26 mars 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

11 / 19 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent "Fish Fry" à Abaco, un lieu de rassemblement culinaire traditionnel des Bahamas qui se trouve sur toutes les îles des Bahamas, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 26 mars 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

12 / 19 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

13 / 19 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'église évangélique Daystar Abaco aux Bahamas, pour en savoir plus sur l'impact de l'ouragan Dorian en 2019 et pour voir comment les communautés sont encore en cours de reconstruction, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la Reine pour marquer son jubilé de platine. Abaco, le 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 19 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent la Grand Bahama Children's Home, qui offre un environnement familial aux enfants vulnérables qui ne peuvent pas vivre avec leur famille, à Grand Bahama, le huitième jour de leur tournée dans les Caraïbes au nom de la reine pour marquer son jubilé de platine. Le 26 mars 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 19 Le prince William, prince de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage