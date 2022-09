Diaporama : Kate Middleton : Des signes envoyés par la reine depuis l'au-delà ? Elle en est persuadée !

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontre des bénévoles et du personnel opérationnel au Windsor Guildhall à Windsor, Royaume Uni, afin de les remercier de leur implication dlors des funérailles de la La reine Elisabeth II au château de Windsor. © Purepeople BestImage

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et la reine Elisabeth II d'Angleterre - La famille royale d'Angleterre se rend au Chelsea Flower Show, Londres, le 20 mai 2019. © Purepeople BestImage

La reine Elisabeth II d'Angleterre et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'inauguration de la "Bush House" à Londres. Le 19 mars 2019 © Purepeople BestImage

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © Purepeople BestImage

Kate Catherine Middleton, princesse de Galles (robe Alexander McQueen), la princesse Charlotte et le prince George - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de l'Abbaye de Westminster à Wellington Arch à Hyde Park Corner. Le 19 septembre 2022 © Purepeople BestImage

