Diaporama Kate Middleton réapparaît : la duchesse joue les officiers chics en solo

Le prince William et Kate Middleton rendent visitent aux scouts à Alexandra Park pour leur campagne PromiseToThePlanet des scouts à Glasgow, en marge de la Cop26 (1er - 12 novembre 2021), le 1er novembre 2021.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge lors de la réception à la distillerie Clydeside à Glasgow pour les gagnants et finalistes du premier prix Earthshot en marge de la COP26 le 1er novembre 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Première cérémonie de remise des prix Earthshot au Palace Alexandra à Londres le 17 octobre 2021.

19 / 20

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Sadiq Khan, le maire de Londres, l'animateur Steve Backshall MBE et Helen Glover - Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, entourés d'élèves de l'école Heathlands, lors d'une visite aux jardins botaniques royaux de Kew pour l'événement "Generation Earthshot" à Londres, le 13 octobre 2021.