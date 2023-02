Diaporama : Laeticia Hallyday : Sa fille Joy insultée dans TPMP, elle porte plainte contre une chroniqueuse

1 / 18 Laeticia Hallyday : Sa fille Joy insultée dans TPMP, elle porte plainte contre une chroniqueuse

2 / 18 Laeticia Hallyday a porté plainte pour injures publiques contre l'une de ses filles, Joy. Exclusif - Laeticia Hallyday en interview avec le journaliste Yves Calvi, sur BFMTV, avant le concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

3 / 18 Cette plainte concerne une séquence de Kelly Vedovelli dans "Touche pas à mon poste", l'émission de Cyril hanouna dans laquelle la jeune femme est chroniqueuse. Exclusif - Kelly Vedovelli - Enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par Cyril Hanouna et diffusée sur C8 le 14 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 18 Le 30 janvier, "TPMP" a diffusé une séquence vidéo que Joy Hallyday, 14 ans, apparaissant notamment en maillot de bain, avait publiée puis effacée de son compte TikTok, mais relayée entre-temps par un faux compte usurpant son identité Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, accompagnés de Jade et Joy sont allés rendre visite au Manneken-Pis qui a été rhabillé en hommage à Johnny Hallyday à Bruxelles le 20 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

5 / 18 Kelly Vedovelli avait estimé à l'antenne que cette vidéo était "le summum de la vulgarité" : "Pour moi, c'est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons... Que ce soit elle ou une autre adolescente, tu ne peux pas faire ça ! Parce ce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des 'te-pus' ('putes' en verlan, NDLR) ? Non mais arrête." Exclusif - Kelly Vedovelli - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 23/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 18 Pour Me Gilles Gauer, l'avocat des Hallyday, "de tel propos outrepassent les limites admissibles de la liberté d'expression dès lors que leur victime est une adolescente âgée de 14 ans." Exclusif - Kelly Vedovelli sur la plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 7 février 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 18 La plainte, avec constitution de partie civile, a été déposée devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris. Un signalement auprès de l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, a été lancé pour "violation de l'obligation de respect des droits de la personne" et "violation de l'obligation de maîtrise de l'antenne". Exclusif - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert et sa fille Joy - Thierry Chassagne reçoit les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur des mains de Lévon Sayan sur le bateau "Le Paris" au port Debilly dans le quartier de Chaillot du 16ème arrondissement de Paris, France, le 13 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

