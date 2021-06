Diaporama Lance Bass (NSYNC) et son mari bientôt papas : le couple attend des jumeaux !

Lance Bass (NSYNC) et son mari bientôt papa : le couple attend des jumeaux !

Michael Turchin et son mari Lance Bass - 2e gala annuel caritatif à la Private Residence dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles.

Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass - Les membres du groupe NSYNC reçoivent leur étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Le 30 avril 2018.

Lance Bass et son mari Michael Turchin - Soirée TrevorLIVE 2019 au Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, Los Angeles, le 17 novembre 2019.

Laverne Cox et Lance Bass - Troisième édition de la Women's March pour le respect des droits des femmes à Los Angeles, le 19 janvier 2019.

Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass - Les membres du groupe NSYNC reçoivent leur étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Le 30 avril 2018.

9 / 13

Lance Bass et Michael Turchin - Soirée "Sports Humanitarian of the Year Awards" à Los Angeles le 11 juillet 2017.