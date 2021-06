Lance Bass (NSYNC) et son mari bientôt papa : le couple attend des jumeaux !

La famille va s'agrandir, et pas qu'un peu ! Lance Bass, ancien membre du boysband NSYNC, et son époux Michael Turchin s'apprêtent, non pas à accueillir un bébé, mais deux. Mariés depuis 2014, les amoureux ont annoncé la nouvelle de manière hilarante sur TikTok. Ils ont travaillé d'arrache-pied sur une fausse bande-annonce de film d'horreur, dans laquelle on les voit entendre d'effrayants rires d'enfants, ou crier d'effroi devant une poussette... jusqu'à ce qu'on comprenne qu'une grossesse suit tranquillement son cours.

Lance Bass et Michael Turchin pourraient effectivement devenir pères pour Halloween, puisque l'arrivée des jumeaux - un garçon et une fille - est prévue pour le début du mois de novembre 2021. Evidemment, le couple a traversé un véritable parcours du combattant. Comme ils l'expliquent dans une longue entrevue accordée au magazine People, les futurs parents n'ont pas obtenu satisfaction en un claquement de doigts. Ils ont eu recours à neuf personnes différentes, pour dons d'ovule, et ont dû faire face, l'année dernière, à la fausse couche de leur mère porteuse.

On ne voulait pas vivre cette douleur encore une fois

"Avec tout ce qu'on a vécu ces quatre dernières années, on a été très prudent avant de s'en réjouir, avoue l'ami de Justin Timberlake. Et ça craint, parce que quand tu apprends que tu vas être père, tu as envie de célébrer ça avec toute ta famille. Tu planifies l'avenir dans ta tête. Mais on avait peur, parce qu'on ne voulait pas vivre cette douleur encore une fois. On a attendu la neuvième semaine pour en parler à tout le monde. On avait peur de se porter la poisse." Lance Bass et son mari ont fait appel à une agence, pour trouver une mère porteuse, sous les précieux conseils de l'acteur Taylor Frey - bientôt papa d'une petite fille.