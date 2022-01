Diaporama Laure Manaudou relooke son mari Jérémy Frérot : transformation très originale !

Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals à Cannes. © Christophe Aubert via Bestimage

Jérémy Frérot et Flo Delavega (Fréro Delavega) avec leurs compagnes respectives, Laure Manaudou et Natalia Doco - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015. © Christophe Aubert via Bestimage

Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015. © Christophe Aubert via Bestimage

Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015. © Christophe Aubert via Bestimage

13 / 13

Exclusif - Le chanteur Jérémy Frérot, mari de L. Manaudou, accompagné d'une trentaine de bénévoles, a décidé cette année de lancer une opération de nettoyage de plages, "Initiatives oceanes" animée et dirigée par lui-même. Avec l'aide de Surfrider il a lancé cette collecte sur une de ses plages préférées depuis son enfance ici, entre Arcachon et les Landes le 3 Mai 2019. Il a fait une pause dans sa tournée pour organiser cette action et il etait seul, sans Laure, pour ce combat. Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces collectes de déchets sont organisées par des bénévoles grâce à l'accompagnement de Surfrider Foundation Europe. © Patrick Bernard/ Bestimage