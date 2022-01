Laure Manaudou relooke son mari Jérémy Frérot : transformation très originale !

Il y a des périodes où les anniversaires se comptent à la pelle et il semblerait que ce soit le cas en ce moment. Hier soir, c'est l'amoureux de l'ancienne Miss France Laury Thilleman , Juan Arbelaez, qui célébrait ses 34 ans dans son restaurant Bazurto, entouré de plusieurs de ses amis. Pour l'occasion, le chef franco-colombien avait mis les petits plats dans les grands en invitant son grand copain Julien Duboué, un ancien de Top Chef, pour cuisiner avec lui.

Une très belle soirée où les amis du couple étaient venus pour célébrer ce bel évènement. Parmi eux, on a bien sûr retrouvé Laure Manaudou et Jérémy Frérot. Les deux amoureux ont déjà partagé de très belles vacances cet été avec le même petit groupe et il semblait donc logique qu'ils soient là pour souhaiter un joyeux anniversaire au compagnon de l'ancienne Miss. Et la soirée avait l'air pour le moins animée si l'on s'en tient aux storys partagées par Laury Thilleman sur son compte Instagram. La belle brune a notamment dévoilé un moment très marrant du dîner.

Sur une courte vidéo, on peut voir Laure Manaudou en train de relooker celui qui partage sa vie et avec qui elle a deux garçons, dont le petit dernier né en janvier 2021. Visiblement ravi de ce moment, Jérémy Frérot est tout sourire pendant que la soeur deFlorent Manaudou tente de lui mettre une perruque aux cheveux longs et châtains clairs qui lui donne un style très original ! Un beau moment de complicité entre les deux tourtereaux, sous les yeux de leurs amis, très amusés par la situation. Pour contraster avec cette transformation féminine, Laury Thilleman a mis les paroles et la musique de la chanson Un Homme de Jérémy Frérot sur la vidéo.

Un anniversaire que n'oubliera certainement pas de si tôt Juan Arbelaez, qui a eu droit à une sacrée performance du duo Laure et Jérémy !