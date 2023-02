Diaporama : Le joueur du PSG Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol, la victime présumée n'a pas souhaité porter plainte

Comme l'a révélé " Le Parisien" ce lundi, l'officier de police judiciaire de permanence " a immédiatement appelé sa hiérarchie ", à savoir l'État-major de la préfecture de police et le parquet de Créteil (Val-de-Marne), lorsqu'une jeune femme s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Achraf Hakimi - Match "PSG - Reims" au Parc des Prince. A l'occasion du Nouvel An chinois, les joueurs portent un maillot avec leurs noms floqués en mandarin. © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

Elle a affirmé aux policiers avoir été victime de viol par le joueur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi. Attitude de Achraf Hakimi ( 2 - PSG ) - Neymar Jr ( 10 - PSG ) - Match de Ligue 1 Uber Eats "PSG - Reims (1-1)" au Parc des Princes, le 29 janvier 2023. A l'occasion du Nouvel An chinois, les joueurs portent un maillot avec leurs noms floqués en mandarin. © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

La victime présumée, 23 ans, domiciliée à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), n'a pas voulu porter plainte contre le sportif. Elle a, en revanche, décidé de faire " une déclaration de viol ".. Achraf Hakimi (PSG) - Alexis Sanchez (Olympique de Marseille) - 8ème de finale de la coupe de France de football entre Marseille et le PSG (2-1) à Marseille le 8 février 2023. © BestImage, Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

En apprenant cette affaire, le parquet de Créteil s'est d'abord autosaisi de l'affaire avant de la transmettre à celui de Nanterre (Hauts-de-Seine), puisque les faits se seraient déroulés dans une commune voisine, à savoir Boulogne-Billancourt. Achraf Hakimi ( 2 - PSG ) - Match de Ligue 1 Uber Eats "PSG - Reims (1-1)" au Parc des Princes, le 29 janvier 2023. A l'occasion du Nouvel An chinois, les joueurs portent un maillot avec leurs noms floqués en mandarin. © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

Achraf Hakimi (PSG) - Breel Embolo (AS Monaco) - Match de football en ligue 1 Uber Eats : L'AS Monaco remporte la victoire 3 à 1 face au PSG (Paris Saint Germain) au Stade Louis II le 11 février 2023. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage © BestImage, Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

Achraf Hakimi (PSG) vs Kingsley Coman (Bayern Munich) - Match de 8ème de finale aller de la Ligue Des Champions 2023 (LDC) "PSG - Bayern Munich (0-1)" au Parc Des Princes, le 14 février 2023. © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

MBAPPE Kylian (FRA) et HAKIMI Achraf (MAR) en fin de match / Didier Deschamps entraineur / Selectionneur France - Victoire de la France à l'issue du match de demi-finale face au Maroc (2-0) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022), le 14 décembre 2022. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

10 / 10