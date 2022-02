Diaporama Le Prince Harry retrouve une célèbre amie de Meghan Markle à une conférence sur la santé mentale

1 / 13 Le Prince Harry retrouve une célèbre amie de Meghan Markle à une conférence sur la santé mentale

2 / 13 Le prince Harry participe en visio avec Serena Williams à une émission sur la santé mentale. Los Angeles

3 / 13 Le prince Harry participe en visio avec Serena Williams à une émission sur la santé mentale. Los Angeles, le 3 février 2022.

4 / 13 Serena Williams arrive au restaurant The Polo Bar pour dîner avec la duchesse de Sussex dans le quartier de Upper East Side à New York City, New York, Etats-Unis, le 19 février 2019.

5 / 13 Le prince Harry participe en visio avec Serena Williams à une émission sur la santé mentale. Los Angeles, le 3 février 2022.

6 / 13 Serena Williams et Alexis Ohanian - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

7 / 13 Serena Williams à la première du film "King Richard" à Los Angeles, le 14 novembre 2021.

Celebrities at the premiere of "King Richard" in Los Angeles. November 14th, 2021

8 / 13 Serena Williams et Alexis Ohanian - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

9 / 13 Serena Williams et Alexis Ohanian - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

10 / 13 Serena Williams arrive au restaurant The Polo Bar pour dîner avec la duchesse de Sussex dans le quartier de Upper East Side à New York City, New York, Etats-Unis, le 19 février 2019.

11 / 13 Serena Williams - People au 10ème "Annual Art+Film Gala" organisé par Gucci à la "LACMA Art Gallery" à Los Angeles, le 6 novembre 2021.

12 / 13 Serena Williams arrive sur le plateau de l'émission "Jimmy Kimmel Live" à Los Angeles, le 4 novembre 2021.