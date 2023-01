Diaporama : Lionel Messi sous haute sécurité avec sa famille : photos de son retour très encadré à Paris, en jet privé

1 / 37 Lionel Messi sous haute sécurité avec sa famille : photos de son retour très encadré à Paris, en jet privé

2 / 37 Lionel (Leo) Messi lors de la finale " Argentine - France " de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar). © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

3 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

4 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

5 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

6 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

7 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

8 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

9 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

10 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

11 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

12 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

13 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

14 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

15 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

16 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

17 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

18 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

19 / 37 EExclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

20 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

21 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

22 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

23 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

24 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

25 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

26 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

27 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

28 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

29 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

30 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

31 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

32 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

33 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

34 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

35 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage

36 / 37 Exclusif - La famille Messi, Lionel "Leo" Messi, Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro, de retour à Paris avec leur jet privé à l'aéroport du Bourget. La famille est accueilli en grande pompe par le police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport. La famille est partie en vacances quelques jours après la victoire de l'Argentine à la coupe du monde de football 2022 au Qatar. Leo va reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG). © BestImage