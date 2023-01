Lionel Messi sous haute sécurité avec sa famille : photos de son retour très encadré à Paris, en jet privé

Lionel Messi est enfin de retour à Paris. La superstar argentine, qui vient de remporter la plus prestigieuse des compétitions avec cette Coupe du Monde 2022 glanée au Qatar - le seul grand trophée qui manquait jusqu'à présent à son palmarès - après une finale épique face à l'équipe de France, a repris l'entrainement avec son club du Paris Saint-Germain.

Le footballeur de 35 ans, élu meilleur joueur du tournoi, est rentré en France le 3 janvier dernier accompagné de sa famille : sa femme Antonella Roccuzzo, et leurs enfants Thiago (10 ans), Mateo (7 ans) et Ciro (4 ans). Avant cela, la famille s'était accordée quelques jours de vacances bien mérités en Argentine après toute l'agitation de ces dernières semaines.

Lionel Messi est arrivé par jet privé à l'aéroport du Bourget. Le clan Messi a été accueilli en grande pompe avec un dispositif particulièrement conséquent ; la police, la gendarmerie et le personnel de l'aéroport étaient tous sur place à la descente de l'avion pour saluer et assurer la sécurité de la star mondiale et de ses proches. En résultent des images impressionnantes, à découvrir dans notre diaporama.

Il faut bien reconnaître que la situation est quelque peu cocasse et particulière pour Lionel Messi. Il vient en effet de remporter la Coupe du Monde face au pays dans lequel il évolue en club. Le club du Paris Saint-Germain et la sécurité de l'aéroport ont donc logiquement fait le choix de ne pas prendre le moindre risque.

Egalement accueilli comme il se doit par ses coéquipiers lors de son grand retour au Camp des loges (le centre d'entraînement du PSG), Lionel Messi a posté, sur Instagram, un message à l'attention de ses partenaires de jeu pour les remercier. "Un grand merci à mes collègues et à toutes les personnes du club pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Nous sommes déjà de retour et impatients de continuer à atteindre les objectifs de cette saison, maintenant avec le Paris Saint-Germain", a-t-il écrit en légende de quelques clichés de lui lors de son premier entraînement depuis la reprise.