Diaporama Luc Besson accusé de viol : victoire définitive du réalisateur face à Sand Van Roy

Luc Besson et Sasha Luss - Première de "Valerian et la Cité des Mille Planètes" à Moscou.

Luc Besson avec sa femme Virginie Besson-Silla - Première de "Valerian and the City of a Thousand Planets" au théâtre Chinois à Hollywood, le 17 juillet 2017. © Chris Delmas/Bestimage

Cara Delevingne et Luc Besson - Première de "The State of the Industry: Past, Present and Future" au Caesars Palace à Las Vegas, le 28 mars 2017. © Chris Delmas/Bestimage