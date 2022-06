Diaporama : Madonna : Son frère Christopher a fricoté avec un célèbre chanteur !

Madonna - Les célébrités assistent aux MTV Video Music Awards à New York.

Madonna et son frère Christopher Ciccone - Soirée du magazine Vanity Faire chez Morton's à Los Angeles le 26 mars 1998

Darren Hayes dans l'émission Top of the Pops diffusé sur la BBC à Londres, le 5 juillet 2002

Madonna à la sortie de l'hôtel "AT 22" à Londres, le 25 mai 2022.

Madonna aperçue à la sortie de son show à New York, le 18 septembre 2019. Les photographes attendaient de pouvoir la surprendre à la sortie de la salle de spectacles avec A. Williams, un de ses danseurs, avec qui la rumeur lui prêterait une aventure. Ce soir-là, la chanteuse a entamé sa tournée mondiale "Madame X" au BAM Howard Gilman Opera House dans le quartier de Brooklyn.

Darren Hayes - People au défilé de mode Girls Rule à New York le 13 février 2002

Madonna en promotion pour la sortie de son album "Madame X" à New York, le 20 juin 2019.

Madonna semble très fatiguée à son arrivée à l'aéroport de JFK à New York pour prendre l'avion, le 16 octobre 2018

Madonna - Les célébrités assistent aux MTV Video Music Awards à New York, le 20 aout 2018.

Madonna - Les célébrités arrivent à l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination à New York, le 7 mai 2018