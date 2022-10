Diaporama : Magali Ripoll se rate totalement dans N'oubliez pas les paroles : "Je n'ai jamais vu une chanson aussi loupée"

1 / 14 Magali Ripoll se loupe complètement sur la chanson "J'imagine" de Valentina dans "N'oubliez pas les paroles", et elle n'est pas la seule. © Purepeople France 2

2 / 14 Magali Ripoll sur Instagram, septembre 2022. © Purepeople Instagram, magali_ripoll_officiel

3 / 14 Magali Ripoll et Nagui sur Instagram en mars 2022. © Purepeople Instagram, magali_ripoll_officiel

4 / 14 Nagui - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca

5 / 14 Exclusif - Rendez-vous avec Magali Ripoll à Paris le 23 janvier 2020. © Cédric Perrin/Bestimage © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

6 / 14 Exclusif - La chanteuse Valentina - Backstage - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31" à Chantilly" au Château de Chantilly, diffusée le 31 décembre sur France 2. © Tiziano da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © Purepeople BestImage, Tiziano da Silva-Cyril Moreau

7 / 14 Exclusif - La chanteuse Magali Ripoll durant le diner Enfant Star et Match à Monaco le 22 août 2020, organisé au Clos Bouliste du Rocher. Créée par un couple sportif, Barbara et Fabrice Ravaux, "Enfant, Star & Match" prend naissance dans le sud de la France en 2007. Chaque année, bénévoles, sponsors et célébrités s'occupent d'enfants souffrants et convalescents qui résident ou passent leur temps dans les hôpitaux. Entre événements culturels, diners de gala et moments tennis, l'objectif de l'association est de favoriser, sponsoriser et d'accompagner la pratique du tennis pour des enfants malades. Une Association Sportive, Avec "SOURIRE GAGNANT", Enfant Star & Match sponsorise la pratique du tennis pour les enfants malades. Enfant Star & Match offre aux enfants des cours de tennis dans leur ville partout en France mais aussi à l'étranger. © Bruno Bebert / Bestimage

Exclusif - No web Belgique Suisse © Purepeople BestImage, Bruno Bebert

8 / 14 Magali Ripoll lors du vernissage de l'exposition "Presence And Representation" à l'Atelier Visconti à Paris le 23 novembre 2021. © Philippe Baldini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Philippe Baldini

9 / 14 Exclusif - Nagui - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca

10 / 14 Exclusif - La chanteuse Valentina, le chanteur Enzo, la chanteuse Carla - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31" à Chantilly" au Château de Chantilly, diffusée le 31 décembre sur France 2. © Tiziano da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © Purepeople BestImage, Tiziano da Silva-Cyril Moreau

11 / 14 Magali Ripoll sur Instagram en juin 2022. © Purepeople Instagram, magali_ripoll_officiel

12 / 14 Exclusif - Rendez-vous avec Magali Ripoll à Paris le 23 janvier 2020. © Cédric Perrin/Bestimage © Purepeople BestImage, Cédric Perrin

13 / 14 Exclusif - Nagui - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage





© Purepeople BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca