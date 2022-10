Magali Ripoll se rate totalement dans N'oubliez pas les paroles : "Je n'ai jamais vu une chanson aussi loupée"

Dans N'oubliez pas les paroles, les candidats peuvent tomber sur n'importe quelle chanson, ancienne ou au contraire récente. Samedi 8 octobre 2022, Caroline, la championne du moment, a bloqué sur les propositions faites par Nagui : soit J'imagine, le tube de Valentina, soit Petite fille de Français moyen de Sheila. Voyant qu'une petite fille présente dans le public semblait très enthousiaste à l'idée d'écouter Valentina, Caroline a alors choisi de se tester sur J'imagine, qu'elle ne connaissait absolument pas, au même titre que la chanson de Sheila.

Et alors que les premières notes de J'imagine ont retenti dans N'oubliez pas les paroles, Magali Ripoll, chanteuse dans l'émission de divertissement de France 2, n'a pas réussi à se lancer dessus. Et pour cause, elle ne connaissait pas du tout la chanson, alors que c'est avec J'imagine que Valentina avait fait sensation à l'Eurovision Junior en novembre 2020 et qu'elle avait remporté le concours. Valentina avait été repérée quelques années plus tôt, lors de la quatrième saison de The Voice Kids diffusée en 2017 sur TF1. Si la jeune chanteuse n'avait pas été retenue lors des auditions à l'aveugle, elle avait par la suite intégré les Kids United. Malgré ce très joli parcours, Valentina n'évoque toujours rien chez Magali Ripoll !

Alors que la chanteuse attendait l'arrivée du couplet pour pouvoir se lancer, sa prestation a été complètement ratée. Un moment très particulier que Nagui a choisi de relayer sur sa page Instagram. "En 15 ans je n'ai jamais vu une chanson aussi loupée ???? cc @magali_ripoll_officiel @fabienhaimovici @noplpoff", a écrit l'animateur en commentaire d'une photo de Magali Ripoll prise lors de l'émission diffusée hier.