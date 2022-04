Diaporama Mako du Japon : La princesse reconvertie vient de refuser une énorme somme...

Kei Komuro repasse pour la deuxième année l'examen du barreau de l'Etat de New York, le 22 février 2022. Le mari de l'ancienne princesse Mako du Japon a été aperçu alors qu'il attendait son chauffeur Uber à la fin du test.

Info - La princesse Mako va se marier le 26 octobre - La princesse Mako et la princesse Kako du Japon présentent leurs voeux voeux pour la Nouvelle Année 2015 au palais impérial de Tokyo. Le 2 janvier 2015

La princesse Mako, nièce de l'empereur du Japon, donne une conférence de presse pour annoncer son mariage avec Kei Komuro au Grand Arc Hotel à Tokyo le 26 octobre 2021. © POOL via ZUMA Press Wire / Bestimage

Info - La princesse Mako va se marier le 26 octobre - La princesse du Japon Mako et la princesse du Japon Kako - La famille impériale nippone lors des voeux du Nouvel An au Palais impérial de Tokyo, Japon, le 2 janvier 2020.

Exclusif - Kei Komuro, le mari de l'ancienne princesse du Japon Mako, entame une nouvelle vie à New York. Déchue de son titre impérial pour avoir épousé un roturier, Mako a suivi son époux à New York où il occupe un poste dans un cabinet juridique à partir du 15 novembre 2021.

Exclusif - L'ancienne princesse japonaise Mako et son mari Kei Komuro se baladent dans les rues de New York City, New York, Etats-Unis, le 12 décembre 2021.