Diaporama Marion Rousse "honorée" : elle décroche un poste très convoité

Exclusif - Johanne Defay, Jeremy Flores et Marion Rousse et Edouard d'Arbaumont PDG Breitling Europe - Dîner de charité Breitling pour l'association "Premiers de cordée" à la Samaritaine à Paris le 8 octobre 2021. Lancement de la montre Superocean de 42 mm en édition limitée de 250 exemplaires,et dîner de charité et vente aux enchères caritative à La Samaritaine, sous le patronage de Breitling, pour récolter des fonds. Le menu de ce dîner unique a été préparé par un duo de chefs : le célèbre colombien J.Arbelaez et l'Italien D.Imbroisi. Attachées aux valeurs de générosité et de solidarité, l'association Premiers de Cordée et Breitling font désormais équipe pour aider les enfants hospitalisés via une pratique sportive adaptée. © Rachid Bellak / Bestimage