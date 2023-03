Diaporama : Meghan et Harry lâchés par tout Hollywood... Même cette star puissante prend ses distances !

1 / 17 Meghan et Harry lâchés par tout Hollywood... Même cette star puissante prend ses distances !

2 / 17 La réputation de Meghan Markle et du prince Harry en a pris un sacré coup depuis leurs révélations sur la famille royale Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex en interview pour l'émission Engineering A Better World TIME100. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

3 / 17 Et il n'y a pas que la Couronne britannique que les Sussex se sont mis à dos Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex invités dans un podcast dédié à la santé mentale, le 11 octobre 2020 © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

4 / 17 Le tout Hollywod semble vouloir prendre ses distances avec les parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Après Elton John, c'est au tour d'Oprah Winfrey de se montrer évasif concernant Meghan et Harry Le prince Harry et Meghan Markle assistent à une réception organisée par la ville de La Haye et le ministère néerlandais de la Défense, au Nations Home, la veille de l'ouverture des Invictus Games 2020 à Zuiderpark, La Haye, le 15 avril 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 17 La journaliste, qui avait recueilli les premières déclarations publiques de Meghan et Harry depuis leur départ de la monarchie, s'est exprimée quant à leur possible participation au couronnement de Charles III Adèle sur le plateau de l'émission d'Oprah Winfrey. Los Angeles, le 11 novembre 2021. © JLPPA/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

7 / 17 "Je pense qu'ils devraient faire ce qu'ils pensent être le mieux pour eux et pour leur famille. Voilà ce que je pense. C'est le but ultime. Ils doivent se demander : 'Quel est le meilleur choix pour nous ?'" Ils n'auront apparemment pas mieux comme conseil. Capture d'écran de l'intervention du Prince Harry et sa femme Meghan Markle pendant le concert "Global Citizen Live" à New York City, New York, etats-Unis, le 26 septembre 2021. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

9 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors d'une réception dans les jardins de la résidence du haut-commissaire britannique au Cap, Afrique du Sud, le 24 septembre 2019. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

10 / 17 Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry, duc de Sussex en visite dans le township de Nyanga, Afrique du Sud. Le 23 septembre 2019. Leur premier rendez-vous en Afrique du Sud est une initiative du Justice Desk de Nyanga. Cette ONG enseigne aux enfants leurs droits et leur sécurité. Elle propose des cours d'auto-défense et une formation à l'autonomie des femmes pour les jeunes filles de la communauté. Le Justice Desk est soutenu par le Queen's Commonwealth Trust dont le duc de Sussex est président et la duchesse vice-présidente. Jusque là, le bureau a aidé environ 35 000 personnes. Le duc et la duchesse ont fait le tour à pied des diverses activités proposées par le Justice Desk. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

12 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sur la scène du "Global Citizen Live Festival" à Central Park à New York, le 25 septembre 2021. © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

13 / 17 Le prince Harry et Meghan Markle (Robe Oscar de la Renta), duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

14 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex en pleine interview pour TIME 100 television ABC, le 23 septembre 2020 © BestImage, ABC / BACKGRID UK via Bestimage

15 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, se rendent à la réception des industries créatives et des entreprises à Johannesburg, le 2 octobre 2019. Sur place, le couple princier rencontre des représentants des milieux d'affaires britanniques et sud-africains dont des jeunes entrepreneurs locaux. © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, visite l'association "Yes" (Youth Employment Service) qui oeuvre pour résoudre le problème du chômage des jeunes en Afrique du Sud. Johannesburg, le 2 octobre 2019. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage