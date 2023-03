Meghan et Harry lâchés par tout Hollywood... Même cette star puissante prend ses distances !

Le temps du désamour entre Hollywood et Meghan et Harry a-t-il sonné ? Alors qu'il y a encore quelques années, le couple avait de nombreux soutiens derrière lui après avoir fait le choix de quitter la monarchie, il semblerait que le vent soit vraiment en train de tourner. Un à un, les gens sur qui ils pouvaient compter préfèrent prendre leurs distances. Meghan Markle et le prince Harry étaient les grands absents du dîner caritatif d'Elton John organisé le soir des Oscars. Il se pourrait que le chanteur, proche d'Harry et de la famille royale, ne leur ait pas envoyé d'invitation. Mais il n'est pas le seul à botter en touche désormais.

Oprah Winfrey, papesse des interviews américaines qui s'était chargée de l'entretien choc de Meghan et Harry pendant sa seconde grossesse, a visiblement décidé de laisser de côté son amitié pour le couple. Sur le plateau de CBS, la journaliste a été interviewée au sujet de la présence des parents d'Archie et Lilibet (3 ans et 1 an) au couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain. Invités, Meghan et Harry n'ont pas encore donné de réponse. Sollicitée sur le sujet, Oprah Winfrey a donc répondu avec le plus de distance possible : "Je pense qu'ils devraient faire ce qu'ils pensent être le mieux pour eux et pour leur famille. Voilà ce que je pense. C'est le but ultime. Ils doivent se demander : 'Quel est le meilleur choix pour nous ?'"

Oprah Winfrey sent-elle le soufflé Meghan et Harry retomber pour prendre autant de pincettes à leur sujet ? Elle, qui était invitée et a même assisté à leur mariage le 19 mai dernier 2018, n'a visiblement plus envie de prendre le moindre risque. Si même leur plus fidèle amie leur tourne le dos, on ne donne pas cher de la peau des Sussex outre-Atlantique.

Meghan et Harry, persona non grata au Royaume-Uni

A se faire lâcher de toutes parts, Meghan et Harry vont finir par se retrouver complètement solo avec leurs bambins. Les époux ont déjà tiré un trait sur Frogmore Cottage, la résidence que leur octroyait la famille royale pendant leurs séjours britanniques. Un choix assumé par le roi Charles après la publication des mémoires explosives de son fils, le prince Harry.

Récemment, c'est leur absence à la mythique soirée organisée en faveur de la lutte contre le Sida par Elton John qui a posé question. Très amis avec le chanteur, Meghan et Harry n'y ont pourtant pas participé. L'expert royal Tom Bower n'en a tiré qu'une conclusion : celle que le couple n'avait pas reçu son carton d'invitation. Ces affronts ajoutés au fait que Meghan et Harry passeront au second plan s'ils décident d'assister au couronnement donnent le ton quant à la situation : celle-ci pourrait bien être en train de tourner au vinaigre.