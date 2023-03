Meghan et Harry, grillés à Hollywood ? Un de leurs plus fidèles alliés les lâche

Leur déménagement en Californie avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque mais au fil du temps, Meghan Markle, déjà bien intégrée dans le noyau dur d'Hollywood, et le prince Harry se sont fondus dans le moule du show-business outre-Atlantique. D'événements en soirées caritatives, le couple très engagé semblait s'être fait une place plutôt confortable, aidé par des amitiés de longue date. Certaines d'entre elles seraient toutefois légèrement bancales.

Tom Bower, expert royal, était invité sur GB News ce jeudi 16 mars. L'auteur est revenu sur la soirée annuelle organisée par Elton John en marge des Oscars. Le chanteur a pris l'habitude d'inviter toutes les stars non conviées officiellement à la cérémonie pour visionner la remise de prix lors d'un dîner caritatif en faveur de la lutte contre le Sida. Une soirée bien sympathique à laquelle de nombreuses personnalités veulent assister. Les proches d'Elton John sont en règle générale assurés de recevoir leur carton d'invitation. Mais cette année, à la grande surprise de tous (et surtout de Tom Bower donc), pas de Meghan Markle ni de prince Harry dans l'assemblée.

Pour lui, aucun doute : Meghan Markle et le prince Harry ont trop tiré sur la corde et compté sur les autres pour les protéger. Elton John étant un grand allié de la famille royale britannique (il a performé lors des concerts pour le jubilé de la reine Elizabeth, était très lié à la princesse Diana et invité, avec son mari David Furnish, aux mariages des princes William et Harry avec Kate Middleton et Meghan Markle), il n'y aurait a priori pas de raison d'expliquer l'absence des Sussex à sa soirée autrement que par le fait qu'ils n'ont pas été appelés à y assister : "Ils n'ont même pas été invités à la fête d'Elton John aux Oscars. Ils ne sont vraiment rien à Hollywood !" a déclaré l'expert dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Une brouille à l'origine de leur absence ?

Reste à savoir si Elton John a volontairement fait l'impasse sur la présence de Harry et Meghan à ses côtés ou si, convié, le couple n'a tout simplement pas pu honorer l'invitation. Mais si brouille il y avait eu, elle ne serait pas la première. Dans Le Suppléant, mémoires du prince Harry publiées en janvier, le duc de Sussex explique l'origine d'une dispute avec le chanteur britannique.

À l'époque, Elton John s'apprête à sortir un livre, dont des extraits sont donnés en exclusivité au Daily Mail pour publication avant l'heure. Un choix que ne comprend pas le prince Harry, bien remontés contre les tabloïds qui ont ruiné la vie de sa maman Diana et celle d'Elton John. Impossible pour le frère de William d'accepter que l'artiste leur fasse un tel cadeau. Un désaccord qui leur vaudra de s'éloigner quelque temps l'un de l'autre...