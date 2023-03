Diaporama : Meghan et Harry, grillés à Hollywood ? Un de leurs plus fidèles alliés les lâche

1 / 20 Meghan et Harry, grillés à Hollywood ? Un de leurs plus fidèles alliés les lâche

2 / 20 Harry et Meghan Markle sont-ils devenus les bêtes noires à Hollywood ? Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sur la scène du "Global Citizen Live Festival" à Central Park à New York © Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

3 / 20 Le duc et la duchesse de Sussex étaient les grands absents de la soirée d'Elton John organisée comme chaque année en marge des Oscars Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en visite à New York, le 23 septembre 2021. © Taidgh Barron/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

4 / 20 Tous les ans, le chanteur convie des personnalités pour un dîner caritatif en faveur de la lutte contre le Sida sur fond de visionnage de la cérémonie Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Le 14 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 20 Mais cette année, point de Meghan Markle ni de prince Harry parmi les invités Elton John et James Blunt - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor le 19 mai 2018. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 20 Pour Tom Bower, expert royal et auteur dont les propos sur GB News ont été rapportés par le Daily Mail, Harry et Meghan n'ont simplement pas été conviés à l'événement : " Ils ne sont vraiment rien à Hollywood !" Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec Elton John et son mari David Furnish à la première du film "Le Roi Lion" au cinéma Odeon Luxe Leicester Square à Londres, le 14 juillet 2019. © BestImage, EXPRESS SYNDICATION / BESTIMAGE

7 / 20 Si même leurs plus fidèles alliés commencent à les lâcher, Meghan et Harry risquent de se retrouver bien seuls... Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022. © BestImage, Julien Burton / Bestimage

9 / 20 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

10 / 20 Le prince Harry et Meghan Markle partagent un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu. Le prince Harry et Meghan Markle ont partagé un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu au Dodgers Stadium hier soir. Le duc et la duchesse de Sussex ont été présentés dans une vidéo de compilation montrant des stars rendant hommage à Sir Elton avant le concert, diffusé en direct sur Disney +. Dans le clip, qui semble avoir été filmé dans les bureaux du couple à Archewell, le prince Harry a déclaré: " Merci d'être l'ami que vous étiez pour ma mère. " Merci d'être notre ami, merci d'être l'ami de nos enfants. Le couple s'est rapproché du chanteur ces dernières années, ayant connu Harry toute sa vie grâce à sa " chère " amitié avec la princesse Diana, et ayant même prêté au couple sa maison et son jet privé sur la Côte d'Azur en 2019. © JLPPA/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

11 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, le prince de Galles William - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Le 14 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

14 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 20 Le prince Harry et Meghan Markle lors de la cérémonie d'ouverture des Invictus Games 2020 à La Haye, le 16 avril 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

17 / 20 David Furnish et Elton John - Les invités à la sortie de la chapelle St. George au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018. © BestImage, Agence / Bestimage

