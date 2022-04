Diaporama Meghan Markle et Harry : Ce voyage tout près du Royaume-Uni qui fait grincer des dents...

Meghan Markle et Harry : Ce voyage tout près du Royaume-Uni qui fait grincer des dents...

Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

Meghan Markle sur le plateau de l'émission "The Ellen Show" à Los Angeles, le 17 novembre 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, Sorties des funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

Meghan Markle sur le plateau de l'émission "The Ellen Show" à Los Angeles, le 17 novembre 2021.

Meghan Markle sur le plateau de l'émission "The Ellen Show" à Los Angeles, le 17 novembre 2021.

Meghan Markle sur le plateau de l'émission "The Ellen Show" à Los Angeles, le 17 novembre 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

21 / 28

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La princesse Anne et son mari Timothy Laurence. Au deuxième rang, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022.