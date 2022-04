Meghan Markle et Harry : Ce voyage tout près du Royaume-Uni qui fait grincer des dents...

Une fois de plus, la couronne britannique va grincer des dents devant les décisions du Prince Harry ! En effet, quelques jours seulement après avoir refusé de se rendre au Royaume-Uni pour participer à la cérémonie d'hommage à son grand-père le Prince Philip, il devrait bien rentrer en Europe la semaine prochaine mais aux Pays-Bas, pour le lancement des Invictus Games, ces compétitions sportives qu'il avait initiées à travers le monde pour les vétérans blessés au combat.

Si la cause est belle et lui tient à coeur depuis longtemps, le timing n'est pas franchement idéal ! Ce retour devrait, de plus, creuser encore le fossé entre lui et le reste de sa famille, présente au grand complet pour l'hommage au Prince Philip et qui ne l'a pas revu depuis juin dernier. Tout le monde, enfants comme adultes, avait en effet fait le déplacement pour la cérémonie célébrée le 29 mars à Londres. Les principaux représentants des familles royales européennes étaient également présents.

Cependant, il avait estimé que sa sécurité n'était plus assurée dans son pays d'origine. La couronne refusait en effet de lui fournir ses gardes du corps habituels, expliquant qu'elle ne pouvait pas payer pour quelqu'un qui en était désormais totalement sorti. Le conflit n'ayant pas trouvé de fin heureuse, le duc de Sussex, sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants (Archie, presque 3 ans, et Lilibet, 10 mois) sont restés aux Etats-Unis.

La situation a du mieux lui convenir aux Pays-Bas puisqu'il sera bien présent... et avec sa femme ! L'actrice américaine, qui n'a fait aucun voyage hors Amérique depuis leur départ fracassant de la famille royale fin 2019 devrait bien être là et pourrait monter sur scène avec lui. Une source proche du couple a confirmé que Meghan "était heureuse de voyager avec Harry pour cet événement pour lequel elle se sent concernée", selon le Daily Mail. En revanche, leurs enfants resteront sûrement aux Etats-Unis sous la garde de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, dont ils sont très proches.

Autant dire que les Britanniques devraient assez peu goûter à ce week-end en Europe, surtout que la Reine n'a jamais été présentée à son arrière-petite-fille ! En tout cas, la rupture entre le couple et la famille royale semble définitivement consommée, même pour leurs amis : alors qu'ils ont fêté le mariage de leur fils Brooklyn aux Etats-Unis, le couple Beckham n'aurait pas invité Harry et Meghan par amitié envers le Prince William et Kate Middleton...