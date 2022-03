Le prince Harry, toujours plus loin de la monarchie : il ose un nouveau look fluo tout sauf "royal"

L'image a de quoi surprendre ! Dimanche 13 mars 2022, le prince Harry est apparu dans une nouvelle vidéo annonçant le retour des Invictus Games. En attendant le lancement de la compétition le 16 avril prochain à La Haye, aux Pays-Bas, le duc de Sussex s'est prêté à une vidéo de promotion humoristique depuis sa luxueuse villa californienne de Montecito.

En visioconférence avec plusieurs membres de l'équipe néerlandaise, le Britannique de 39 ans s'entraîne à parler quelques mots de néerlandais. "Encore une fois les gars, s'il vous plaît. Vous savez que je dois bien faire les choses, et je veux vraiment bien faire les choses aussi. Alors, comment dire : "Bonjour. Vous avez fait du bon travail" en néerlandais ?" Le mari de Meghan Markle finit alors par se lever pour retirer son sweat-shirt et révéler une tenue pour le moins inattendue : un total look orange fluo, clin d'oeil à la couleur représentant l'identité nationale des Pays-Bas et celle de la famille royale néerlandaise, la Maison d'Orange-Nassau. "A bientôt à La Haye !", lance-t-il pour conclure, chapeau et lunettes oranges sur le nez.

Les Invictus Games de La Haye devaient initialement se tenir en 2021, mais ils avaient été repoussés en raison de la crise sanitaire. Ils se tiendront finalement du 16 au 22 avril prochain. S'il vient d'annuler son retour au Royaume-Uni qui était prévu fin mars, s'attirant ainsi une nouvelle salve de critiques, le prince Harry devrait donc faire le voyage jusqu'à La Haye le mois prochain. Son épouse Meghan Markle et leurs deux jeunes enfants, Archie (2 ans) et Lilibet (8 mois) seront-ils de la partie ? Rien n'est moins sûr, tant l'ex-actrice et ses enfants restent éloignés de l'attention médiatique.