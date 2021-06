Diaporama Meghan Markle et Harry exclus du jubilé de platine d'Elizabeth II ? Un proche répond sans détour

1 / 23 Meghan Markle et Harry exclus du jubilé de platine d'Elizabeth II ? Un proche répond sans détour

2 / 23 Le prince Charles, le prince Philip, la reine Elizabeth, Kate Middleton, le prince William et le prince Harry à Londres lors des festivités pour le jubilé de diamant de la reine.

3 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle chez eux, dans leur maison de Santa Barbara, dans la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See". Portant sur la santé mentale, ce programme, diffusé le 21 mai 2021 sur Apple tv+.

4 / 23 Elizabeth II à Cowes, sur l'île de Wight à l'occasion de son jubilé de diamant en 2012.

5 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg lors des célébrations du jubilé de diamant. Le 18 juillet 2012

6 / 23 Le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, le prince William, duc de Cambridge, Peter Phillips, le prince Harry, duc de Sussex, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, Sir Timothy Laurence - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

7 / 23 Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, Sorties des funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

8 / 23 Elizabeth II et ses Premiers ministres David Cameron, Sir John Major, Tony Blair et Gordon Brown au 10 Downing Street, à l'occasion de son jubilé de platine, en 2012.

9 / 23 Le prince Charles, le prince William et le prince Harry avec le reste de la famille royale au palais de Buckingham pour célébrer le jubilé d'or d'Elizabeth II en 2002.

10 / 23 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

11 / 23 Depuis Los Angeles, Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children".

12 / 23 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.

13 / 23 Elizabeth II en tournée en Ecosse à l'occasion de son jubilé d'or en 2002.

14 / 23 Le prince Andrew, le prince William, le prince Harry et la princesse Beatrice lors des célébrations pour le jubilé d'or de la reine Elizabeth II en 2002.

15 / 23 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

16 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, lors des célébrations du jubilé d'argent de la reine. Le 7 juin 1977

17 / 23 Elizabeth II et son mari le prince Philip à Henley, à l'occasion du jubilé de diamant de la reine, en 2012.

18 / 23 Le prince William et Kate Middleton avec la reine Elizabeth II à l'occasion de son jubilé de diamant, à Nottingham, en 2012.

19 / 23 La reine Elizabeth célèbre son jubilé de diamant à Londres le 3 juin 2012 avec le prince Charles, le prince Philip, Camilla Parler Bowles, Kate Middleton, le prince William et le prince Harry.

20 / 23 La chaîne CBS a diffusé l'entretien intitulé "Meghan & Harry" entre le prince Harry, Meghan Markle et la présentatrice américaine Oprah Winfrey, le 7 mars 2021.

21 / 23 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, en 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

22 / 23 Meghan Markle et son fils Archie - Premières images de la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See". Portant sur la santé mentale, ce programme, diffusé le 21 mai 2021 sur Apple tv+.