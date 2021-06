Meghan Markle et Harry exclus du jubilé de platine d'Elizabeth II ? Un proche répond sans détour

D'ores et déjà, le palais de Buckingham prépare activement les festivités du jubilé de platine. L'année 2022 marquera en effet les 70 ans d'Elizabeth II sur le trône, une grande première pour un souverain britannique. Un anniversaire historique auquel l'ensemble de la famille royale devrait prendre part, y compris le prince Harry et Meghan Markle et ce, malgré leur départ de la monarchie il y a plus d'un an.

A en croire une source "bien placée" de Page Six, citée le 3 juin 2021, le duc et la duchesse de Sussex sont "absolument" sur la liste des invités. "Bien sûr qu'ils sont invités, c'est une fête de famille !" Désormais installés en Californie avec leur fils Archie (2 ans), Meghan Markle et Harry devraient donc faire le voyage jusqu'à Londres pour célébrer cet événement. Le public pourrait bien les retrouver avec le reste de la Firme au balcon de Buckingham pour la traditionnelle parade Trooping The Colour, prévue le 2 juin 2022.

Une autre source a ajouté que "beaucoup de choses" peuvent se passer en un an, laissant ainsi entendre que les tensions qui séparent les Sussex du reste de la famille royale - depuis leur interview confidences avec Oprah Winfrey - pourraient se conjuguer au passé. La naissance imminente du deuxième enfant de Meghan Markle et Harry, une petite fille, pourrait notamment rapprocher le clan.