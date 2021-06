Diaporama Meghan Markle et Harry, un nouveau mensonge sur leurs finances ? Un proche recadre

1 / 22 Meghan Markle et Harry, un nouveau mensonge sur leurs finances ? Un proche recadre

2 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex lors d'une réception à la Glencairn House (résidence de R. Barnett) à Dublin, deux mois après leur mariage.

3 / 22 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.

4 / 22 Le prince Charles, prince de Galles, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, le prince William, duc de Cambridge, Peter Phillips, le prince Harry, duc de Sussex, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, Sir Timothy Laurence - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

5 / 22 Le prince Charles, prince de Galles, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

6 / 22 Meghan Markle et le prince Harry - Extraits de l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey et diffusée sur Apple TV au printemps 2021, juste avant la naissance de leur fille Lilibet.

7 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

8 / 22 Diana et le prince Charles avec leurs fils William et Harry à Manor House, à Eaton, en 1995.

9 / 22 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018.

10 / 22 Le prince Charles, prince de Galles et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

11 / 22 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la garden party pour les 70 ans du prince Charles au palais de Buckingham à Londres. Le 22 mai 2018

12 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex et sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex arrivent à l'aéroport de Dublin, le 10 juillet 2018.

13 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, Savannah Phillips, le prince George de Cambridge, Isla Phillips - Les membres de la famille royale britannique lors du rassemblement militaire "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs"), célébrant l'anniversaire officiel du souverain britannique. Cette parade a lieu à Horse Guards Parade, chaque année au cours du deuxième samedi du mois de juin. Londres, le 9 juin 2018.

14 / 22 Le prince Charles, Diana et leurs fils, William et Harry, en 1991.

15 / 22 Le prince Philip, le prince William, Earl Spencer (le frère de Diana), le prince Harry et le prince Charles lors des funérailles de Diana à Londres en septembre 1997.

16 / 22 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri) et le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées de la famille royale d'Angleterre à l'abbaye de Westminster pour le centenaire de la RAF à Londres. Le 10 juillet 2018

17 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte de son fils Archie, lors d'une visite à Birkenhead le 14 janvier 2019

18 / 22 Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, enceinte, duchesse de Sussex, le prince Charles, prince de Galles lors de la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres.

19 / 22 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

20 / 22 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

21 / 22 Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.