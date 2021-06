Meghan Markle et Harry, un nouveau mensonge sur leurs finances ? Un proche recadre

Alors, mensonge ou pas vraiment ? La publication des comptes royaux le 24 juin laissait entendre que le prince Harry avait exagéré en affirmant que sa famille lui avait "coupé les vivres", peu après son départ de la monarchie, officialisé en mars 2020. Mais à réécouter les propos du duc de Sussex lors de sa fameuse interview avec Oprah Winfrey, diffusée en mars 2021, il semble que sa version coïncidence plus ou moins avec les relevés de comptes royaux...

Au côté de son épouse Meghan Markle, alors enceinte de leur fille Lilibet, le prince Harry avait notamment affirmé : "Nous n'avions pas de plan. Cela a été suggéré au moment où ma famille m'a littéralement coupé les vivres et j'ai dû assurer la sécurité pour nous (...). Ouais, au premier semestre, au premier trimestre 2021. Mais j'ai ce que ma mère [Diana] m'a laissé, et sans cela nous n'aurions pas pu faire ça." Avant leur départ de la Firme, les Susses étaient soutenus financièrement par le prince Charles, grâce à ses confortables revenus du duché de Cornouailles.

Un porte-parole de Clarence House a affirmé jeudi, lors de la publication des comptes du prince de Galles, que ce dernier avait bel et bien aidé son fils à s'installer en Californie en continuant de lui verser de l'argent même après son départ de la monarchie : "Comme nous nous en souvenons tous, en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu'ils allaient s'éloigner de la famille royale active, le duc a déclaré qu'ils travailleraient pour devenir financièrement indépendants. Le prince de Galles a alloué une somme substantielle pour les accompagner dans cette transition. Ce financement a cessé à l'été de l'année dernière. Le couple est maintenant financièrement indépendant." Une indépendance en grande partie acquise grâce à de juteux contrats signés avec Netflix et Spotify.

Nouveau retour à "la maison"

Un arrêt des versements décidé à l'été, qui coïncide donc plus ou moins avec la mention de "premier semestre" du prince Harry. "Malgré certains rapports déroutants, les délais du prince Charles et du prince Harry pour la période de fin du soutien financier des Sussex sont les mêmes. Clarence House dit que le financement s'est poursuivi jusqu'à l'été dernier (le premier trimestre de l'exercice du Royaume-Uni s'étend d'avril à juin) et Harry a dit la même chose à Oprah", le journaliste Omid Scobie, un proche des Sussex, a-t-il souligné sur Twitter.

Ce nouveau débat autour des finances royales survient alors que le prince Harry prépare son retour imminent en Angleterre. Pour la seconde fois depuis le Megxit, c'est seul que le Britannique de 36 ans va quitter Santa Barbara pour regagner son pays natal, afin d'assister à l'inauguration de la statue hommage à sa mère, qui se tiendra à Kensington le 1er juillet. Laissant Meghan Markle, Archie (2 ans) et Lili (3 semaines) à la maison, le duc de Sussex retrouvera son frère William et Kate Middleton cet événement attendu avec impatience.