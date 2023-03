Diaporama : Menottée à un lit et dénudée : Une célèbre actrice mal à l'aise face à des images d'elle oubliées, vidéo !

1 / 21 Sur le plateau des Enfants de la télé, une actrice est restée sans voix à la diffusion de certaines images gênante. © France 2

2 / 21 Dimanche 5 mars, Laurent Ruquier avait invité Nadia Farès sur le plateau des Enfants de la télé. Exclusif - Laurent Ruquier - Anne Roumanoff fête ses 35 ans de carrière avec le spectacle "Anne Roumanoff & Co s'amusent" à l'Olympia de Paris. © Coadic guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 21 Comme à son habitude, l'animateur en a profité pour dévoiler ce qu'il appelle des "casseroles". Nadia Fares - 30ème cérémonie des Trophées du film français à l'hôtel Intercontinental à Paris le 7 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 21 Aussi, la belle Nadia Farès a pu visionné pour la première fois des images dont elle ne se souvenait absolument pas. Laurent Ruquier à la sortie de l'émission "Les Grosses Têtes" aux studios RTL à Neuilly-sur-Seine, France, le 21 novembre 2022. © Jonathan Rebboah/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

5 / 21 Sur un court extrait vidéo, on peut la voir attachée à un lit, en petite tenue, en train de se dandiner sensuellement. Nadia Fares - Photocall au défilé de mode Haute-Couture Christian Dior au musée Rodin lors de la Fashion Week Printemps-été 2023 de Paris, France, le 23 janvier 2023. © Bertrand Rindoff Petroff/Bestimage © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

6 / 21 En musique de fond, un titre intitulé "délicate chatte" qui a beaucoup fait rire les invités. Exclusif - Laurent Ruquier - People à la générale de l'opéra-rock "Starmania" à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourtle 8 novembre 2022. Johnny Rockfort et ses Etoiles noires, la serveuse automate, Stella Spotlight, Zéro Janvier, un Ziggy emprunté à D. Bowie... Quarante-trois ans après leur apparition sur la scène du Palais des congrès de Paris, le 10 avril 1979, et plus de deux décennies après les dernières représentations, revoici les personnages chantants imaginés par M.Berger et L. Plamondon pour Starmania. Reportée de deux saisons en raison de la pandémie de Covid-19, une nouvelle version s'installe jusqu'au 29 janvier 2023 à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avant de faire la tournée des Zénith en région. © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC-JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 21 Mais Nadia Farès, elle, est restée sans voix face à de telles images. Nadia Farès - Photocall du défilé Dior Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris, France, le 27 septembre 2022. © Olivier Borde/Bertrand Rindoff Petroff/ Bestimage © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

8 / 21 Exclusif - Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 30 août 2022 et présentée par C.Hanouna. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

9 / 21 Nadia Fares - 30ème cérémonie des Trophées du film français à l'hôtel Intercontinental à Paris le 7 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

10 / 21 Laurent Ruquier au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

11 / 21 Nadia Farès - Photocall du défilé Christian Dior prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), au jardin des Tuileries à Paris, France, le 28 février 2023. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

12 / 21 Exclusif - Laurent Ruquier en backstage de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

13 / 21 Nadia Farès - Photocall au défilé de mode Haute-Couture Christian Dior au musée Rodin lors de la Fashion Week Printemps-été 2023 de Paris, France, le 23 janvier 2023. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

14 / 21 Exclusif - Laurent Ruquier en backstage de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

15 / 21 Nadia Farès lors de la soirée Hello Women 2023 de la Fondation Orange à Paris le 31 janvier 2023. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

16 / 21 Exclusif - Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission "On est en direct (OEED)" , présentée par L.Salamé et L.Ruquier, diffusée en direct sur France 2 aux studios Rive Gauche à Paris, France, le 28 mai 2022. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

17 / 21 Nadia Farès - Première du film Astérix et Obélix "L'Empire du Milieu" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

18 / 21 Exclusif - Laurent Ruquier - Enregistrement de l'émission "On est en direct" (OEED) présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé diffusée le 21 mai 2022 sur France 2 dans les studios Rive Gauche à Paris, France, le 20 mai 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

19 / 21 Semi-exclusif - Nadia Farès - Clôture du 6ème Festival du cinéma et musique de film de la Baule le 10 novembre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

20 / 21 Exclusif - Laurent Ruquier - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et diffusée en direct le 19 février sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage