Menottée à un lit et dénudée : Une célèbre actrice mal à l'aise face à des images d'elle oubliées, vidéo !

Comme chaque dimanche sur France 2, Laurent Ruquier a présenté un nouveau numéro des Enfants de la télé ce 5 mars 2023. Entre chutes hilarantes, lapsus et fous rires partagés avec ses invités du jour, le célèbre animateur a notamment diffusé un extrait vidéo particulièrement hot ! Et c'est la belle Nadia Farès, invitée ce jour, qui a vu sa personne être exposée à la vue de tous, dans une situation assez embarrassante qui lui a d'ailleurs coupé la voix...

Pendant quelques secondes, on peut voir l'actrice française menottée à un lit et vêtue d'une chemisette de nuit noire et transparente. Dans les plans suivants, on l'aperçoit ensuite en train de se caresser sensuellement les jambes puis se mordre les lèvres. Enfin, le plan final montre la comédienne en train de caresser le ventre d'un homme, à son tour attaché aux barreaux du lit. Choquée et très gênée devant ces images, Nadia Farès affirme ne pas se souvenir du tout d'avoir tourné ce clip très embarrassant. "Mais c'est ma soeur jumelle en fait ! Quand j'ai tourné les rivières pourpres, sachez qu'on était deux en réalité", tente-t-elle de se sauver avant de demander à Laurent Ruquier qui est l'auteur de cette chanson. "C'est un groupe qui s'appelle Moos", lui dévoile-t-il. Une information qui n'aide malheureusement pas plus la jolie brune a retrouvé la mémoire...

C'est le début de la fin

Si le malaise était palpable durant la diffusion de l'extrait vidéo, les autres invités, Francis Huster, Véronika Loubry, Alexandre Pesle et Alexandre Kominek ont rapidement tourné cet instant en dérision. "Vous pensez qu'ils ont récupéré des images de vous et les ont mises sur leur clip ?", demande alors le compagnon d'Hugo Manos devant une Nadia Farès bouche bée et très pensive.

Avec honnêteté, l'actrice a alors assuré qu'elle n'avait sincèrement aucun souvenir de ce tournage hors du commun. "Mais écoutez, je ne me souviens pas... Alors là, c'est un trou complet ou alors je périclite ? Je perds la mémoire, c'est le début de la fin...", a-t-elle suggéré, faisant ainsi rire l'entièreté du plateau.

"Il n'y a pas à rougir, c'est très sexy !", a ensuite conclu Laurent Ruquier pour tenter de rassurer Nadia Farès. Reste que ces images d'archives ont probablement dû plaire à beaucoup de téléspectateurs...