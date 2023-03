Diaporama : Moha la Squale mis en examen pour viol : la plaignante "tapée" et "menacée avec un couteau"

Moha la Squale mis en examen pour viol : la plaignante "tapée" et "menacée avec un couteau"

Moha la Squale avait déjà été mis en examen pour agression sexuelle et violences sur d'ex-compagnes. Moha La Squale - People au défilé de mode PAP Femme automne-hiver "Lacoste" à Paris. © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Sa présumée victime dit avoir été "tapée" et menacée" avec un couteau. Moha La Squale - People au défilé Lacoste Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2020 lors de la Fashion Week de Paris, le 1er octobre 2019. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

"Les faits sont formellement contestés et ne sont d'ailleurs étayés par aucun élément matériel" a fait savoir son avocate à l'AFP. Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellahmed - Les célébrités en concert pendant le festival 'Les Vieilles Charrues' à Carhaix-Plouguer en Bretagne, le 20 juillet 2019. © BestImage, Fred Huiban / Panoramic / Bestimage

