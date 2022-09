Diaporama : Mort d'Elizabeth II : le prince Andrew malmené par un forcené, son deuil gâché par le scandale

8 / 21

Le roi Charles III d'Angleterre, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d’York - Procession du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Holyroodhouse à la cathédrale St Giles d'Édimbourg, Royaume Uni, le 12 septembre 2022.

King Charles III, the Princess Royal, and the Duke of York join the procession of Queen Elizabeth's coffin from the Palace of Holyroodhouse to St Giles' Cathedral, Edinburgh. Picture date: Monday September 12, 2022.