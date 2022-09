Diaporama : Mort d'Elizabeth II : sa pierre tombale à Windsor officiellement dévoilée

1 / 14 Mort d'Elizabeth II : sa pierre tombale à Windsor officiellement dévoilée

3 / 14 La dernière demeure de la reine Elizabeth II est présentée à la chapelle commémorative du roi George VI au château de Windsor. Le palais de Buckingham a publié une photographie de la dernière demeure de la reine Elizabeth II dans la chapelle Saint-Georges après son inhumation à Windsor lundi. Une pierre de registre gravée portant le nom du défunt monarque a été installée dans la chapelle commémorative du roi George VI, une annexe de la chapelle principale, lundi soir après un service privé auquel sa famille a assisté. La dalle est sculptée à la main dans du marbre noir belge et comporte des incrustations de lettres en laiton lisant les noms de ses parents. Windsor, le 24 septembre 2022.



4 / 14 Arrivée du corbillard royal au château de Windsor via "The Long Walk", une impressionnante allée rectiligne de plus de 4 kilomètres qui mène au château où se tiendra la cérémonie funèbre des funérailles d'Etat de reine Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 19 septembre 2022.



5 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, le prince de Galles William - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Le 14 septembre 2022



6 / 14 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022.



9 / 14 Meghan Markle, duchesse de Sussex - Funérailles nationales de la reine Elizabeth II à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © Avalon/panoramic/Bestimage



10 / 14 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince George de Cambridge - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022.



12 / 14 Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022.



