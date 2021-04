Diaporama Mort d'Helen McCrory : Tom Felton, son fils dans Harry Potter, lui rend hommage

Helen McCrory et son mari Damian Lewis à l'avant-première du film "Harry Potter et le prince de sang mêlé" à Londres, le 7 juillet 2009.

Helen McCrory et son mari Damian Lewis à l'avant-première du film "Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 1" à Londres, le 11 novembre 2010.

12 / 15

Helen McCrory et son mari Damian Lewis à l'avant-première du film "Once Upon a Time in Hollywood" à Londres, le 30 juillet 2019.