Mort d'Helen McCrory : Tom Felton, son fils dans Harry Potter, lui rend hommage

Les amoureux de la saga Harry Potter sont en deuil. Helen McCrory, qui y incarnait Narcissa Malefoy, est morte le 16 avril dernier. L'actrice a reçu une avalanche d'hommages, à laquelle s'est joint son fils fictif, Tom Felton.

Tom Felton compte plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Il y a publié une photo de Helen McCrory et lui le week-end dernier. L'image est extraite du film Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2, le final de la saga consacré à l'apprenti sorcier, sorti en juillet 2011.

"Extrêmement triste de dire adieu [à Helen McCrory, NDLR] si brusquement, écrit Tom Felton en légende de sa publication. Je n'ai jamais eu l'opportunité de lui dire, mais elle m'a énormément aidé à grandir, à l'écran et hors écran. Elle était toujours elle-même, vive d'esprit, belle-parleuse, gentille et chaleureuse. Elle n'était pas patiente mais avait du temps pour tout le monde. Merci d'avoir éclairé la voie et de m'avoir tenu la main quand j'en avais besoin".

Dans Harry Potter, Tom Felton interprétait le personnage de Draco Malefoy, le fils de Narcissa Malefoy, joué par Helen McCrory.