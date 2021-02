Diaporama Mort de Dustin Diamond (Sauvés par le gong) : sa compagne, décisive, à ses côtés jusqu'au bout

Dustin Diamond, Sreech dans "Sauvés par le gong". Photo by Lynn Mcafee/ZUMA Wire /ABACAPRESS.COM

Dustin Diamond à Las Vegas en 2010. Photo by AJM/PA Photos/ABACAPRESS.COM

Dustin Diamond et Ruth Buzzi dans "Sauvés par le gong".

Mario Lopez lors du photocall des arrivées de la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Hollywood and Highland à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 9 février 2020.

Tiffani Thiessen lors de l'événement de la Journée internationale de la femme du Little Market 2020 à Santa Monica, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 6 mars 2020.

Dustin Diamond à New York en 2002. Photo by Anthony Dixon/Photoshot/ABACAPRESS.COM

Tiffani Thiessen lors de l'événement de la Journée internationale de la femme du Little Market 2020 à Santa Monica, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 6 mars 2020.

14 / 18

Tiffani Thiessen, son mari Brady Smith et leurs enfants Holt et Harper à la première du film d'animation Disney et Pixar "Toy Story 4" au théâtre El Capitan à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 11 juin 2019.