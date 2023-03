Diaporama : Mort de Lisa-Marie Presley : sa mère Priscilla "exclue" de Graceland par sa petite-fille Riley, la guerre continue

1 / 17 Mort de Lisa-Marie Presley : sa mère Priscilla "exclue" de Graceland par sa petite-fille Riley, la guerre continue

4 / 17 Pour rappel, après la mort de Lisa-Maire Presley le 12 janvier dernier, on apprenait que c'est son aînée Riley qui a été désignée seule héritière par un testament (puisque son frère Benjamin est décédé en 2020 et que ses soeurs sont mineures). Baz Luhrmann, Austin Butler, Harper Vivienne Ann Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough, and Finley Aaron Love Lockwood, le 21 juin 2022, à Hollywood, Los Angeles. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 17 Une décision qui avait alors été contestée par Priscilla. Priscilla Presley au photocall des "13th Governors Awards" à Century City, le 20 novembre 2022. © Kay Blake/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

6 / 17 Un proche de la famille avait décrit, pour la chaîne américaine Entertainment Tonight, leurs relations comme "très tendues" depuis quelques semaines. Priscilla Presley et sa petite fille Riley Keough à la soirée de Gala de The Humane Society of the United States' to the Rescue aux Paramount Studios à Hollywood, le 7 mai 2016 © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

7 / 17 " Riley et Priscilla ne communiquent pas pour le moment, mais elles ont communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats. Priscilla est persuadée qu'elle a un dossier valable et qu'elle aura gain de cause au tribunal" , avait-il déclaré. Baz Luhrmann, Austin Butler, Harper Vivienne Ann Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough, and Finley Aaron Love Lockwood, le 21 juin 2022, à Hollywood, Los Angeles. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

