Mort de Lisa-Marie Presley : sa mère Priscilla "exclue" de Graceland par sa petite-fille Riley, la guerre continue

D'après les dernières informations du Daily Mail, révélées ce lundi 13 mars 2023, Priscilla Presley a été "exclue" de la célèbre résidence familiale Graceland par sa petite-fille Riley Keough après qu'elle ait contesté le testament de sa fille Lisa Marie, selon des initiés de la famille. L'ex-femme d'Elvis est temporairement interdite d'accès à la propriété après que sa petite-fille ait "changé les serrures des portes de l'étage et des archives" lors d'un voyage à Memphis.

Pour rappel, après la mort de Lisa-Maire Presley le 12 janvier dernier, on apprenait que c'est son aînée Riley qui a été désignée seule héritière par un testament (puisque son frère Benjamin est décédé en 2020 et que ses soeurs sont mineures). Une décision qui avait alors été contestée par Priscilla. Un proche de la famille avait décrit, pour la chaîne américaine Entertainment Tonight, leurs relations comme "très tendues" depuis quelques semaines.

Riley aurait "le coeur brisé"

"Riley et Priscilla ne communiquent pas pour le moment, mais elles ont communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats. Priscilla est persuadée qu'elle a un dossier valable et qu'elle aura gain de cause au tribunal", avait-il notamment expliqué, avant d'ajouter : "Riley a fait le deuil de sa mère et a le coeur brisé de devoir faire face à un conflit de confiance avec un membre de la famille". La jeune femme serait particulièrement triste de voir et constater que tout ceci ait pris une telle "tournure publique".

A noter qu'en plus de contester le testament, Priscilla Presley n'a également pas dit son dernier mort en ce qui concerne la garde ses petites-filles Harper et Finley (14 ans), qui fait l'objet d'une véritable bataille judiciaire depuis quelques semaines. Elle souhaiterait les avoir à son domicile, mais doit pour cela se battre avec leur père, Michael Lockwood - qui a fait une demande pour récupérer leur garde totale - ainsi que Danny Keough, le père de Riley et Benjamin, qui a élevé les jumelles une grande partie de leur vie...