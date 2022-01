Diaporama Muriel Robin inquiète pour son ami Pierre Palmade : "Il m'a fait peur, oui, beaucoup..."

Muriel Robin et Pierre Palmade - Inauguration de la statue de cire de "Muriel Robin et Pierre Palmade" au musée Grévin à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage

Muriel Robin - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct" en direct le 18 décembre 2021 sur France 2. © Jack Tribeca / Bestimage

5 / 13

Muriel Robin et Pierre Palmade - Inauguration de la statue de cire de "Muriel Robin et Pierre Palmade" au musée Grévin à Paris, le 25 octobre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage