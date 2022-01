Muriel Robin inquiète pour son ami Pierre Palmade : "Il m'a fait peur, oui, beaucoup..."

On a souvent associé Pierre Palmade à Michèle Laroque. Mais celle avec qui il a écrit le spectacle Ils s'aiment et ses diverses suites, c'est Muriel Robin. Amis, collègues, les deux humoristes ne se quittent plus depuis des années et se sont connus dans la joie, dans l'allégresse, mais également dans des périodes un peu plus sombres. Invitée dans l'émission Chez Jordan, nouveau programme vidéo de Télé Loisirs, la comédienne a effectivement avoué qu'elle avait parfois tremblé pour son collègue.

"Je l'aime tout le temps ! Je l'aime depuis 1988. Je l'aime avec ses hauts avec ses bas, a rappelé Muriel Robin. On a tous les deux changé. Il a fait un gros travail sur lui Pierre. Ce qui fait que notre histoire a pu durer. Parce que s'il était resté dans ses certitudes et dans les choses d'avant... Il m'a fait peur, oui, beaucoup. Il se met en danger donc bien sûr qu'on a peur. Il s'en sort moins bien que moi parce que je ne suis pas seule, je ne suis plus seule. Et que, quand on a ce mal de vivre, et je ne pourrais pas savoir si le sien est plus lourd que le mien, ça ne se mesure pas."

Quand on a quelqu'un ça n'a rien à voir

Pierre Palmade n'expose que peu sa vie privée mais il enchaîne, il est vrai, les déboires et les mésaventures alcoolisées. En couple avec Anne Le Nen, qu'elle a épousée en février 2021 à Rueil-Malmaison, Muriel Robin affirme au contraire qu'elle a trouvé l'âme-soeur et que cette relation lui a sorti la tête de l'eau. "Quand on a quelqu'un ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on peut se dire, seul : 'Pourquoi je vais faire ça finalement ? Me détruire, c'est aussi un projet'". En 2003, alors qu'elle était encore célibataire, l'humoriste - victime de dépression - avait elle-même tenté de mettre fin à ses jours. Face à l'insupportable tristesse provoquée par la mort de sa maman, elle avait effectivement essayé de se suicider en avalant une forte dose de médicaments...