Diaporama Nathalie Saint-Cricq en deuil : sa mère Mireille est morte quelques heures après son père

Nathalie Saint-Cricq, Mohamed Bouhafsi et Karine Basté-Regis lors du photocall dans le cadre de la conférence de presse de France Télévisions au Pavillon Gabriel à Paris, France, le 24 août 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage

6 / 9

Exclusif - Le président du CRIF Roger Cukierman, la journaliste et chef du service politique de France TV Nathalie Saint-Cricq et l'ancien premier ministre et candidats aux primaires du parti Les Républicains François Fillon lors du débat-conférence organisé par l'association "Les Amis du CRIF" l'Hôtel Intercontinental à Paris, le 15 février 2016. © Erez Lichtfeld/Bestimage