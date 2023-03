Diaporama : Obsèques de Leslie Hoorelbeke : sa famille effondrée et toujours face à une question sans réponse

1 / 20 Obsèques de Leslie Hoorelbeke : sa famille effondrée et toujours face à une question toujours sans réponse

2 / 20 Leslie et Kévin, amoureux, avaient disparu ensemble en novembre dernier. © Facebook

La famille de Leslie a pu lui rendre un dernier hommage le 18 mars 2023 Famille et amis de Leslie - Obsèques de Leslie Hoorelbeke au crématorium de La Rochelle le 18 mars 2023. Les corps de Leslie Hoorelbeke et de son compagnon Kevin Trompat avaient été retrouvés début mars. Trois hommes ont été mis en examen dont deux pour "assassinats", "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité", et "enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour". Le mobile des suspects reste encore flou pour les enquêteurs.

