Obsèques de Leslie Hoorelbeke : sa famille effondrée et toujours face à une question sans réponse

Deux jours après l'enterrement de Kévin Trompat, les obsèques de Leslie Hoorelbeke ont eu lieu au crématorium de La Rochelle le 18 mars 2023. Morte à seulement 22 ans, le cadavre de la jeune femme a été retrouvé à la lisière d'un bois dans la commune de Virson en Charente-Maritime. "À cinq kilomètres du lieu où était dissimulé le cadavre de son petit ami Kevin Trompat et à une cinquantaine de Prahecq (Deux-Sèvres), où les deux jeunes gens sont décédés sous les coups de leurs agresseurs la nuit du 26 novembre" précise le Parisien.

Dans le cortège, la belle-mère de Leslie et son papa, effondrés par le chagrin, tout comme son frère jumeau et sa grande soeur. Beaucoup d'amis de la jeune femme étaient également présents pour lui rendre un dernier hommage. Sur le cercueil de Leslie était posée "une photo récente de la jeune femme" où elle apparaît en train d'enlacer "son chien Onyx, un staff croisé malinois qui la suivait partout, y compris au cours de la nuit fatidique". Lors de la cérémonie, les proches de la jeune femme ont évoqué avec beaucoup de colère "ceux qui leur ont arraché Leslie", s'interrogeant encore sur les motifs du drame.

Les mobiles restent flous

"Le mobile ou plutôt les mobiles qui ont provoqué les passages à l'acte des trois suspects restent en effet assez flous. Après trois mois d'enquête, magistrats et gendarmes estiment que l'un d'entre eux, Tom Trouillet, mis en examen pour "enlèvement et séquestration", a pu être animé par un mélange assez complexe combinant une désillusion amoureuse et un objectif crapuleux sur fond de trafic de stupéfiants", précise le Parisien. Dans cette affaire, Nathan Badji et Enzo Challat ont également été mis en examen pour "assassinats", "modification de l'état des lieux d'un crime" et "enlèvement et séquestration".

Concernant la nuit du meurtre, "les enquêteurs de la section de recherches de Poitiers estiment que Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat ont très probablement subi l'assaut de leurs agresseurs à l'intérieur de la maison de Tom Trouillet, où ils étaient censés dormir cette nuit-là. Le couple aurait donc quitté le domicile de Nicolas R. vers 3 heures du matin, où il venait de passer la soirée, et rejoint la maison de Tom Trouillet située à une trentaine de mètres à peine. L'irruption des assaillants, armés d'objets contondants du type battes de base-ball ou barres de fer, aurait eu lieu juste après."