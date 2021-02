Diaporama Olivier Duhamel cloîtré dans un studio et suicidaire ? Son ami Jean Veil partage son inquiétude

Olivier Duhamel cloîtré chez lui et suicidaire : son ami Jean Veil partage son inquiétude

Christine Ockrent et Evelyne Pisier - Hommage à Marie-France Pisier à l'Eglise Saint-Roch à Paris en 2011.

Bernard Kouchner et sa compagne Christine Ockrent à l'Elysée lors de la remise de l'insigne de Commandeur de la Légion d'Honneur à B. Gates et sa femme Melinda. Paris, le 21 avril 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage

10 / 15

Exclusif - Christine Ockrent, son fils Alexandre Kouchner, son compagnon Bernard Kouchner et Jean Kouchner le frère de Bernard - Obsèques de Evelyne Pisier (ex femme de Bernard Kouchner et soeur de Marie-France Pisier) au cimetière La Guicharde à Sanary-sur-Mer.