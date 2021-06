Diaporama Ophélie Meunier enceinte : son ventre arrondi sublimement moulé dans une robe d'été

Ophélie Meunier (enceinte) et son mari Mathieu Vergne au village des Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France. © Dominique Jacovides/Bestimage

Ophélie Meunier (enceinte) et son mari Mathieu Vergne au village des Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France. © Dominique Jacovides/Bestimage

Ophélie Meunier et Clara Luciani dans les studios de RTL. Juin 2021

Ophélie Meunier (enceinte) et son mari Mathieu Vergne au village des Internationaux de France de Roland Garros à Paris le 9 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Ophélie Meunier (enceinte) et son mari Mathieu Vergne au village des Internationaux de France de Roland Garros à Paris le 9 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Mathieu Vergne et Joseph, 2 ans. Avril 2021

6 / 12