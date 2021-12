Diaporama Pascal Obispo, victime d'un malaise : rétabli, le chanteur annonce son retour à la télévision

Pascal Obispo - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent les plus belles comédies musicales" à Paris, qui est diffusée le 30 septembre sur France 3 © Giancarlo Gorassini / Bestimage

Elodie Frégé et Pascal Obispo - Enregistrement de l'émission "La grande soirée des duos", qui sera diffusée le 14 octobre sur W9 © Gaffiot-Moreau / Bestimage

Pascal Obispo et Axel Bauer - Studio - Enregistrement de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le 20 août sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage

- Pascal Obispo pose pour l'association Leo, parrainée par Philippe Cavérivière - Backstage pendant l'émission On Est En Direct (OEED) , présentée par Laurent Ruquier et diffusée en direct le 16 janvier 2021 sur France 2 à Paris le 16 janvier 2021 © Jack Tribeca / Bestimage

10 / 14

Clara Morgane et Pascal Obispo - Backstage pendant l'émission On Est En Direct (OEED) , présentée par Laurent Ruquier et diffusée en direct le 16 janvier 2021 sur France 2 à Paris le 16 janvier 2021 © Jack Tribeca / Bestimage