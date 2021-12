Pascal Obispo, victime d'un malaise : rétabli, le chanteur annonce son retour à la télévision

Fin novembre 2021, Pascal Obispo a été victime d'un terrible accident de santé. Présent à Bruguières, dans la région de Toulouse (Haute-Garonne), le chanteur de 56 ans était censé se produire à l'occasion d'un concert privé pour les auditeurs de 100% radio. Malheureusement, quelques minutes seulement avant sa performance, ce dernier ne s'est pas senti en forme. Un terrible fait dévoilé par nos confrères de BFMTV, dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier.

Fort heureusement, ce samedi 4 décembre, Pascal Obispo a partagé des nouvelles rassurantes à ses fans. Sur son compte Instagram, l'interprète de Tombé pour elle a dévoilé une photo sur le plateau du Téléthon, diffusé ce soir sur France 2. "Je ne pouvais rater ce rdv avec Téléthon France et Eugénie cette année encore. Rdv ce soir. Et n'oubliez pas la tombola dans la galerie des lots. On compte sur vous", a-t-il indiqué en légende d'une photo sur laquelle il apparaît souriant aux côtés de l'une de ses protégées - qu'il a rencontrée lors du Téléthon en 2018.